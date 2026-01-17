Napoli, le stazioni metro Linea 2 piazza Amedeo e Montesanto chiudono per lavori a febbraio e marzo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal 1 al 28 febbraio sarà chiusa al servizio viaggiatori la stazione della metropolitana linea 1 di Napoli piazza Amedeo. Dal 1 marzo al 29 maggio, quindi per due mesi, riguarderà invece la stazione di Napoli Montesanto.

La rimodulazione del programma dei lavori è stata disposta da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) a seguito della richiesta della Regione Campania e dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida. La decisione è legata alla concomitante interruzione della linea Cumana, gestita da EAV, per i lavori di messa in sicurezza della galleria Monte Olibano, chiusa dopo eventi sismici connessi al bradisismo.

La chiusura di Piazza Amedeo consentirà l’accelerazione degli interventi in corso per l’ampliamento dei corpi scala. Sono inoltre previsti lavori di miglioramento dell’accessibilità e di riqualificazione del fabbricato viaggiatori, per un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro.

Nel periodo di chiusura della stazione di Montesanto sono programmati la sostituzione completa delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, oltre alla successiva riqualificazione del fabbricato viaggiatori. L’importo complessivo degli interventi è pari a circa 5 milioni di euro. Durante le interruzioni, i passeggeri potranno utilizzare le stazioni limitrofe lungo la Linea 2 di Napoli. I lavori sono finanziati con fondi Pnrr, per un investimento totale di circa 18 milioni di euro.