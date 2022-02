Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, l’azienda di bus e metro premia i dipendenti per i risultati ottenuti: 4 milioni di bonus I premi di risultato bloccati dal 2017, ma per i sindacati il budget è insufficiente. Proclamato sciopero di 24 ore venerdì 25 febbraio 2022.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano i premi per gli autisti di bus e i macchinisti di metropolitana e funicolari dell'Anm: 4 milioni di euro per in risultati ottenuti per gli anni dal 2017 al 2020, durante i quali i bonus sono rimasti bloccati a seguito del concordato preventivo dell'azienda al Tribunale Fallimentare. Adesso, però, la situazione è migliorata. Il piano di risanamento sta dando i suoi frutti e la società si sta rimettendo in carreggiata. L'Azienda, nell'incontro con i sindacati del 18 gennaio scorso, ha confermato lo stanziamento dei 4 milioni di euro come cifra totale per i premi di risultato per le 4 annualità. Ma il valore stimato dovrebbe essere però di 5,4 milioni. Per i sindacati una cifra non sufficiente, considerato che prima i premi di risultato ammontavano a circa 3 milioni all'anno, mentre adesso si vedono ridotti di due terzi. Questo uno dei motivi per i quali l'Usb ha proclamato uno sciopero di 24 ore per venerdì 25 febbraio 2022.

Sciopero di metro, bus e funicolari 25 febbraio

Il 25 febbraio, quindi, si fermeranno metro Linea 1, bus e funicolari, se non ci saranno ripensamenti. Lo sciopero dell'Usb avverrà in contemporanea con quello nazionale degli altri sindacati di categoria per il rinnovo del CCNL e segue quello di 4 ore che si è tenuto il 14 gennaio scorso, che aveva anche altre motivazioni: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e miglioramento delle condizioni lavorative, normative e salariali. Mancato pagamento premi di risultato. Congedi solidali, rotabili linea 1, lavoro agile, Anm point. Accordi sindacali 27/06/2019, verbale del 27/07/2021, settore commerciale e verifica titoli di viaggio, area sosta, impianti fissi linea 1, pulizia gallerie linea 1, funicolari Chiaia e Mergellina. Problematiche green pass. Accordo sindacale 01/08/2019 e 08/07/2020. Scorrimento Graduatoria Capi Servizio Funicolari.

La vertenza sui bonus

L'Anm, nell'incontro di fine gennaio, si è riservata di inviare i dati delle performance oggetto degli accordi ai fini di una analisi delle singole voci di composizione dei premi. Filt CGIL, Uiltrasporti e Uglfna si sono riservate di valutare la documentazione a valle della quale informeranno nei dettagli i lavoratori. Le parti si sono aggiornate entro la prima decade di febbraio.