Napoli-Juve, il coro delle due curve azzurre sarà una canzone di Cristian Vollaro, morto a 45 anni La canzone che unisce le due curve dello stadio di Napoli sarà quella scritta da Cristian Vollaro il giovane musicista di strada morto qualche giorno fa.

Allo stadio "Maradona" di Napoli in occasione del match contro la Juventus il coro che aprirà il sostegno agli azzurri sarà una musica speciale. Speciale perché non storico, non frutto di parodie o "riscritture" di canzoni famose ma perché si tratterà di testo e musica scritti da un ragazzo napoletano, da un tifoso vero, riconosciuto dalle due curve partenopee, amatissimo e oggi pianto da tante persone.

Si tratta dell'inno del Napoli scritto da Cristian Vollaro, il musicista, compositore, artista di strada scomparso all'età di 45 anni dopo una malattia. Il testo è stato diffuso affinché tutti possano impararlo e cantarlo. Già in occasione della partita col Sassuolo i tifosi del Napoli avevano ricordato Cristian con un toccante striscione. L'artista della Costiera Amalfitana dalla splendida voce era tifosissimo azzurro.

Si legge nei volantini congiunti di Curva A e Curva B: «Tu che vivi di stadio ascolta questo canto d'amore, questo inno è stato vissuto, raccontato e scritto da un figlio di Napoli, Cristian Vollaro. Per noi ultras rappresenta essenza, appartenenza e storicità alla maglia»

Il testo dell'inno scritto da Cristian Vollaro

1 agosto pioveva

di domenica era

maglia in lana è un pallooon

e nasceva l'amor

dall'azzurro del cielo

come sfondo il vesuvio

ed il bianco si saaa

è la sua integrità

è di fango e sudore

sacrificio e passione

è la storia si saa della nostra città

Napoli è della gente

il passato e il presente

è il futuro si saaa

ci riroverai quaaa

perché noi ti adoriamo

senza te non viviamo

forza partenopeee

il mio cuore è con te