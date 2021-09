Napoli-Juve, corteo di scooter all’esterno dell’hotel dei bianconeri: clacson e urla Decine e decine di scooter hanno sfilato nella serata di ieri lungo corso Vittorio Emanuele, davanti all’Hotel Britannique, in cui alloggia la Juventus, impegnata oggi nella gara di campionato contro il Napoli: i centauri hanno suonato i clacson e rivolto grida all’indirizzo dei bianconeri, causando rallentamenti alla circolazione.

A cura di Valerio Papadia

Ci hanno messo poco, i tifosi partenopei, così come quelli bianconeri, a conoscere l'alloggio dei calciatori e dello staff della Juventus, a Napoli per la partita di campionato che si disputerà questa sera, alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona. E allora ecco che ieri sera corso Vittorio Emanuele è stato invaso da decine e decine di scooter che, in entrambe le direzioni, hanno sfilato all'esterno dell'Hotel Britannique, dove alloggia appunto la Juventus, suonando ripetutamente i clacson e rivolgendo grida e cori all'indirizzo dei calciatori. Tanti anche i curiosi che sostavano sul marciapiede di fronte l'albergo, forse nella speranza di incontrare, oppure anche solo vedere per qualche secondo, i loro idoli calcistici.

Il corteo di scooter ha causato non pochi problemi alla circolazione degli altri veicoli, fortemente rallentata. La sfilata dei motorini è stata immortalata anche da un video, girato da un residente nella zona, che lo ha poi inviato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che lo ha poi pubblicato sui suoi canali social, riportando la denuncia dell'autore: "Consigliere, ecco cosa è successo ieri all’esterno del Britannique Hotel dove alloggia la Juve".