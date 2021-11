Napoli invasa da borse, scarpe e vestiti falsi: 87mila prodotti sequestrati, 12 denunciati Blitz della Guardia di Finanza tra il centro di Napoli e la provincia. Alcuni dei vestiti sequestrati sono stati donati alla Protezione Civile.

A cura di Valerio Papadia

Centrali del falso disseminate ovunque tra Napoli e la sua provincia e città, di conseguenza, inondate di vestiti e accessori contraffatti: un maxi blitz del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, tra il capoluogo e i paesi della provincia, ha portato al sequestro di oltre 87mila prodotti falsi (tra vestiti, borse e scarpe) mentre due opifici clandestini sono stati chiusi e, in totale, 12 persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria.

Nel dettaglio, all'Arenaccia, quartiere nel centro di Napoli a ridosso della Stazione Centrale, i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego hanno scoperto un laboratorio clandestino e sottoposto a sequestro 4.400 capi di abbigliamento contraffatti o privi di marchio. Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno infatti fermato un uomo alla guida di un'automobile mentre percorreva via Ponte di Casanova, scoprendo nell'abitacolo numerosi abiti contraffatti. I successivi controlli nell'abitazione dell'uomo hanno permesso di scoprire una vera e propria fabbrica del falso, attrezzata con termopresse per l'apposizione dei marchi contraffatti: l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per contraffazione e ricettazione.

Ancora a Napoli, i finanzieri, in viale Farnese, nella zona dei Colli Aminei, ha notato alcune persone intente a maneggiare abiti in un box auto. I controlli operati hanno permesso ai "Baschi Verdi" di scoprire 3.100 capi contraffatti, tra scarpe, borse, cappelli e calzini. Tre le persone denunciate in questa occasione alla competente Autorità Giudiziaria.

Infine, in nove distinti interventi operati nella provincia di Napoli, i finanzieri del Gruppo Frattamaggiore hanno sequestrato nel complesso 80mila articoli contraffatti tra borse, tute e calzini: al termine delle operazioni, sono state 7 le persone denunciate. Inoltre, su disposizione del Tribunale di Nola, 1.440 jeans sequestrati nell'ambito di una operazione precedentemente condotta a Casalnuovo, ai quali sono stati rimossi i marchi contraffatti, sono stati consegnati alla Protezione Civile e potranno dunque essere donati ai più bisognosi.