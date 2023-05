Napoli-Inter 21 maggio, metro e funicolari fino alle 2 di notte e divieti di sosta a Fuorigrotta Metro Linea 1 attiva da Piscinola a Dante e Funicolari fino alle 2 di notte domenica 21 maggio in occasione di Napoli-Inter allo Stadio Maradona. Ipotesi piano traffico.

Metro Linea 1 attiva da Piscinola a Dante e Funicolari fino alle 2 di notte domenica 21 maggio in occasione della partita Napoli-Inter, che si terrà alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il club azzurro ha già in tasca lo scudetto, conquistato sul campo dell'Udinese alla Dacia Arena lo scorso 4 maggio, ma la sfida con i nerazzurri, che sono anche in finale di Champions League, rappresenta un vero e proprio big match, che potrebbe essere seguito da tantissimi tifosi anche all'esterno dello stadio per festeggiare ancora il terzo tricolore.

Per l'occasione, quindi, sono già previsti i prolungamenti dei trasporti pubblici, fino alle 2,00 di notte, come già avvenuto in occasione della partita Napoli-Fiorentina, del 7 maggio scorso – a seguito di un accordo sindacale in Anm stipulato il 2 maggio – quando allo stadio c'è stata nel dopo-partita una grande festa non programmata, con musica e fuochi di artificio.

Uno spettacolo gratuito offerto dal Calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis a tutti i tifosi azzurri. Sempre in occasione di Napoli-Inter il Comune potrebbe replicare anche l'ordinanza di traffico, che prevede il divieto di sosta in alcune strade di Fuorigrotta. Si tratta solo di un'ipotesi, al momento, perché non è stata ancora pubblicata la relativa ordinanza.

I mezzi pubblici domenica 21 maggio

Il piano straordinario dei trasporti, già varato dall'Anm, prevede, quindi, per domenica 21 maggio 2023, il seguente dispositivo:

Napoli-Inter, ipotesi piano viabilità

In occasione di Napoli-Inter potrebbe essere replicato il piano traffico di Napoli-Fiorentina, che potrebbe essere in vigore dalle ore 23,00 del 20 maggio alle ore 02.00 del 22 maggio 2023 e comunque fino a cessate esigenze. Nell'altra occasione il piano di viabilità – al momento, è bene ribadirlo, non ancora approvato – prevedeva il divieto di sosta con rimozione coatta e la conseguente revoca dei parcheggi riservati e delle aree di sosta a pagamento senza custodia (strisce blu) lungo le strade come di seguito indicate: