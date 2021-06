in foto: Immagine di repertorio

Ha rischiato di essere divorato dalle fiamme che si erano sviluppate nella sua automobile, appena coinvolta in un incidente stradale: fortunatamente, un giovane di 21 anni è stato salvato dagli agenti della Polizia Stradale di Napoli che, incuranti dell'incendio, si sono adoperati per estrarlo dalla vettura. Poco dopo la mezzanotte del 13 giugno scorso – ma la vicenda è emersa soltanto oggi – gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, transitando sull'Autostrada A1, all'altezza della progressiva chilometrica 759+800, hanno notato alcuni adolescenti a bordo strada, con evidenti segni di ferite; poco più in là, una Fiat Panda, che era andata a finire contro il guardrail, ostruiva quasi completamente il passaggio sulla corsia di destra. A quel punto, l'attenzione degli agenti è stata attirata dalle urla di un giovane, rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo della Fiat Panda, nella quale, partito dal vano motore, si era appena sviluppato un incendio.

Incuranti delle fiamme, gli agenti si sono lanciati nel soccorso del 21enne: con l'aiuto dell'estintore, i poliziotti hanno cercato di estinguere l'incendio, che ormai aveva interessato tutta la parte anteriore della vettura; soltanto dopo aver rimosso alcune parti di carrozzeria che bloccavano le gambe del giovane, i poliziotti sono riusciti ad estrarlo dall'abitacolo, un attimo prima che tutta la vettura venisse interessata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, e i soccorritori della Croce Rossa, che hanno trasportato il 21enne all'ospedale del Mare: i medici gli hanno riscontrato la frattura del femore e lo schiacciamento della cassa toracica. Medicati anche i due agenti della Polizia Stradale intervenuti, che hanno riportato soltanto lesioni lievi.