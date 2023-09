Napoli, incendio nella pizzeria Oliva al corso Garibaldi: il fumo invade anche la piazza Spaventoso incendio all’interno della pizzeria Oliva al corso Garibaldi: il fumo invade anche la piazzetta esterna. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno spaventoso incendio è divampato questa mattina all'interno della pizzeria Oliva, al corso Garibaldi di Napoli. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri: il fumo nero ha immediatamente invaso anche la piazzetta dove c'è il locale. Non ci sarebbero feriti: al momento dell'incendio, la pizzeria era infatti chiusa. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta d'ingresso per poter spegnere le fiamme. Paura anche per i residenti, alcuni dei quali vivono ai piani superiori della palazzina che ospita la pizzeria.

Impossibile al momento quantificare i danni: i vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri accorsi sul posto, sono stati impegnati nel corso della mattinata nello spegnimento dell'incendio, mentre subito dopo sono iniziati i rilievi. Nessuna ipotesi è al momento esclusa sulle cause dell'incendio, che sembrerebbe essere esploso all'interno del locale. Maggiore chiarezza potrà esserci solo dopo che sarà ultimata l'ispezione interna da parte dei vigili del fuoco. Le fiamme, particolarmente alte, erano ben visibili anche dalla strada, dove diversi cittadini si sono ammassati per riprendere con i telefonini quanto stava accadendo. Da verificare anche se le fiamme abbiano causato danni anche agli appartamenti superiori o ai locali limitrofi. I vigili del fuoco stanno procedendo anche a verificare la stabilità del palazzo dopo l'incendio: non è escluso che possano esserci famiglie sfollate, almeno temporaneamente, in attesa che i controlli sulla stabilità vengano portati a termine nelle prossime ore.