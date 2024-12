Napoli, i ladri con la passione per gli addobbi di Babbo Natale Rubano Babbo Natale e il video finisce in rete Borrelli, “stop furti addobbi dei negozi”. E pubblica i filmati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

I ladri non risparmiano nemmeno gli addobbi natalizi. Non è certo per affetto nei confronti delle figure tipiche del periodo, Babbo Natale in primis. È perché luminarie o pupazzi meccanici acquistati dai negozi possono arrivare a costare anche oltre mille euro.

Prima storia: esterno giorno, a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, area Nord. L'auto si ferma, scende il passeggero e, con tutta calma, si avvicina a un negozio. Afferra il pupazzo di Babbo Natale sistemato all'ingresso e, lentamente come era arrivato, risale in macchina e se ne va. Il video di furto, ripreso dalla telecamera di sorveglianza del negozio, finisce – come spesso accade – sui social. E lo ha pubblicato sul suo profilo, insieme a quelli di altri furti analoghi, il parlamentare verde Francesco Emilio Borrelli, il quale auspica che i ladri degli addobbi di Natale vengano presto individuati e assicurati alla giustizia. Sono numerose le segnalazioni che riceve di addobbi natalizi rubati dalle vetrine dei commercianti di Napoli e provincia.

Oltre al colpo di Sant'Antimo, il deputato pubblica anche le immagini del furto, più macchinoso ed avvenuto di notte, nel quartiere napoletano dell'Arenella, di una costosa luminaria raffigurante Babbo Natale che abbelliva una rosticceria. «Ormai i ladri sono senza alcuno scrupolo", dice Borrelli. "Rubano di tutto e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche addobbare i propri negozi per il Natale diventa un pericolo. L'intento dei commercianti è quello di abbellire le strade delle nostre città per creare un'atmosfera calda e accogliente, adatta al Natale. L'obiettivo dei ladri, probabilmente, è abbellire casa propria o trarre profitto rivendendo la refurtiva. Mi auguro – conclude il parlamentare – che questi soggetti siano individuati e puniti come meritano».