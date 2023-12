Napoli ha onorato Salvatore Palomba, uno dei più grandi autori di canzoni napoletane del Novecento La Medaglia della Città di Napoli al paroliere e poeta Salvatore Palomba per i suoi 90 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il maestro Salvatore Palomba

È giusto onorarli quando sono ancora tra noi, i personaggi che hanno dato e danno lustro alla città. Così Napoli oggi ha giustamente ringraziato e omaggiato Salvatore Palomba in occasione del suo 90esimo compleanno, con il conferimento della Medaglia della Città di Napoli, nel corso di una cerimonia alla Sala della Loggia di Castel Nuovo. Presenti il sindaco Gaetano Manfredi, l'ex primo cittadino Antonio Bassolino e il giornalista del Mattino e critico musicale Federico Vacalebre, autore di una lectio sul ruolo del paroliere nella musica napoletana.

Il nome di Salvatore Palomba dirà poco a millennials e generazione Z: si tratta di uno dei più importanti autori di testi di canzoni in napoletano divenute celebri in tutto il mondo. Ha iniziato a scrivere da ventenne, Palomba: in settant'anni ha realizzato circa 200 brani e ha raccontato la città usando la lingua napoletana, andando oltre il folklore e gli stereotipi.

Da sinistra: Vacalebre, Manfredi, Palomba e Bassolino

Particolarmente fecondo il sodalizio artistico con Sergio Bruni, da cui sono nati brani che si iscrivono di diritto tra i classici della canzone napoletana come "Carmela" e "Amaro è ’o bene", portati al successo da Bruni e interpretati, tra gli altri, anche da Mina. Amatissimo anche da giovani autori come Tommaso Primo, Salvatore Palomba è anche l'autore di una delle più belle canzoni degli Almamegretta "Pé dint' ‘e viche addò nun trase ‘o mare".

Subito dopo aver ricevuto il meritato riconoscimento, il neo-novantenne (ha spento le candeline pochi giorni fa) spiega che sta continuando a scrivere, soprattutto poesie:

Sono molto grato per questo riconoscimento, che è il riconoscimento della città. Mi è stato dato soprattutto per le canzoni, ma si sta facendo largo anche l’altro lato di Palomba: quello che in questo momento della vita mi interessa di più è la poesia. È un passo verso la mia vocazione adolescenziale e ora questa mia attività artistica sta prevalendo.