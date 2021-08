Napoli, green pass a guariti e vaccinati all’estero: si potrà richiedere dal 17 al 19 agosto Il servizio sarà erogato nel centro vaccinale allestito all’Hangar Atitech di Capodichino, dal 17 al 19 agosto, dalle 10 alle 16. Per i vaccinati all’esterno, per l’ottenimento del green pass saranno presi in considerazione soltanto i vaccini approvati dall’Ema: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.

A cura di Valerio Papadia

Anche chi è guarito dal Covid-19 o si è vaccinato contro di esso mentre si trovava all'estero potrà ricevere il green pass a Napoli. L'appuntamento è da martedì 17 a giovedì 19 agosto, dalle ore 10 alle ore 16, al centro vaccinale allestito nell'Hangar Atitech di Capodichino, come ha reso noto l'Asl Napoli 1 Centro. "Possono richiedere la certificazione i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi – si legge nella nota dell'Asl – indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o all’Assistenza Sanitaria al Personale Navigante. Allo stesso modo, possono accedere al servizio e ottenere le certificazioni verdi Covid-19 per vaccinazione o per guarigione, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che siano stati vaccinati all’estero contro il Sars-Cov-2 o che siano guariti all’estero da Covid-19, a patto che si trovino già sul territorio italiano".

I documenti per ricevere il green pass

L'Azienda sanitaria locale partenopea ha reso noti anche i documenti, oltre al documento di riconoscimento e al codice fiscale, con i quali bisogna presentarsi all'Hangar Atitech per ricevere il proprio green pass:

certificato vaccinale rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto), la data di somministrazione del vaccino e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria);

certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera che riporti almeno i dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita), informazioni sulla precedente infezione da Sars-Cov-2 del titolare successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo) e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

L'Asl Napoli 1 Centro ha precisato anche che, per ottenere il green pass, saranno presi in considerazione soltanto i vaccini approvati dall'Ema (l'agenzia del farmaco europea): Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.