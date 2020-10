Ricevere un acquisto effettuato online entro poche ore? Da oggi, a Napoli, è possibile grazie al nuovo servizio offerto da Poste Italiane, che ha introdotto la logistica "on demand". Grazie all'accordo con Milkman, una start-up che offre servizi di recapito cosiddetti "ultimo miglio", al momento dell'acquisto online effettuato con uno dei venditori che ha sottoscritto un accordo con Poste Italiane, il cliente potrà scegliere come opzione di consegna quella "same day" (in inglese "il giorno stesso"), che gli permetterà di ricevere l'oggetto acquistato entro poche ore, nell'arco della stessa giornata, come suggerisce il nome. Tra le opzioni di consegna a disposizione del cliente, anche quella che consente di fissare un appuntamento con il corriere, fissando data e orario che si preferiscono. I clienti, inoltre, dalla spedizione alla consegna potranno tracciare in tempo reale dove si trovi il loro pacco.

"In settori cruciali come l'e-commerce e il digitale siamo in anticipo di due anni e stiamo già raggiungendo gli obiettivi fissati per il 2022. Si tratta di traguardi impensabili nei mesi scorsi. È sufficiente considerare che durante il periodo del lockdown Poste Italiane è arrivata a consegnare fino ad un milione di pacchi al giorno. Questi risultati sono frutto degli investimenti che l'Azienda ha compiuto negli ultimi anni" ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. Il servizio di consegna veloce degli acquisti online, a Napoli, è reso possibile grazie alla presenza sul territorio di 6 centri di recapito, che permettono di servire circa un milione di cittadini.