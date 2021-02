Nella domenica di San Valentino di oggi, 14 febbraio 2021, sono stati tanti i cittadini napoletani che in virtù della bella giornata e della zona gialla, nonostante un forte vento freddo avverso, si sono riversati nelle strade della città. Dai bar ai ristoranti, dai negozi alle vie dello shopping: i giovani e le famiglie hanno riempito la giornata trascorrendola in giro. Già dalle prime ore del mattino, i locali hanno fatto registrare il sold out per le colazioni, mentre i ristoranti hanno riempito i propri posti a sedere qualche ora più tardi. Anche nel quartiere Vomero i bambini hanno festeggiato il carnevale, dotati di chili di coriandoli e liberi di lanciarseli addosso senza limitare l'entusiasmo.

Campania confermata in zona gialla

In questi giorni, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno stabilito che la Campania resterà in zona gialla fino al prossimo 5 marzo. Questo perché l'indice di contagio registrato è inferiore a 1, con un intervallo di un minimo di 0,73 e un massimo di 0,91. Nonostante la buona notizia, però, sono state rilevate diverse criticità, tra l'aumento dei focolai e i conseguenti ricoveri in ospedale, dove i posti di degenza stanno via via terminando sia in terapia intensiva che non. Le regole da seguire per i cittadini campani restano dunque le medesime: gli spostamenti saranno liberi all'interno della regione dalle 5 alle 22. I bar e i ristoranti potranno accogliere clienti a pranzo e non oltre le 18, orario dal quale potranno continuare a vendere i prodotti con la vendita a domicilio e l'asporto. Insieme alla Campania, l'Iss ha stabilito che anche Calabria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta e Veneto resteranno in regime di zona gialla.