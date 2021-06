Clamoroso errore organizzativo nelle scorse settimane, durante le somministrazioni dei vaccini Covid-19 a Napoli, nel centro vaccinale della Fagianeria al Bosco di Capodimonte, dove è stato somministrato per errore il vaccino a vettore virale Astrazeneca a 44 persone. Lo riferisce l'edizione napoletana di Repubblica.

Nell'articolo di Antonio Di Costanzo si legge che «si sarebbe trattato di un errore del farmacista incaricato di prendere il flacone: anziché Pfizer ha scongelato il vaccino sbagliato e preparato siringhe (si trattava della prima dose) contenenti il siero anglo-svedese».

La procedura è gestita dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro che ha spiegato cosa è accaduto. In pratica l'operatore incaricato di aver somministrato il vaccino era sicuro di aver utilizzato Pfizer, così come ne erano sicuri tutti quelli cui è stato somministrato il siero. Anche sul certificato che viene consegnato a somministrazione avvenuta «era attestato erroneamente che era stato utilizzato il vaccino americano». Si tenga conto che in sede di somministrazione le siringhe sono già preparate ed è improbabile riuscire a capire dalle boccette il tipo di vaccino.

L'Asl sta contattando le 44 persone (sono napoletani tra i 18 e 38 anni) per avvisarle di quanto accaduto: ovvero che sono stati vaccinati con Astrazeneca e non con Pfizer. "Nessuna macchina organizzativa o azione umana, per quanto ci si possa lavorare, è scevra da errori – afferma Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro sentito da Repubblica – nonostante la massima attenzione e i protocolli che abbiamo messo in campo, quanto accaduto ci ricorda che non si puà e non si deve mai abbassare la guardia. Va anche detto che l'errore, in questo caso, ha come risultato l'immunizzazione da un virus che è sempre e comunque il rischio maggiore».