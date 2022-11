Napoli e provincia inondate di profumi falsi: sequestrati 28mila pronti per essere venduti per Natale Blitz della Guardia di Finanza nell’Area Nord di Napoli: le Fiamme Gialle hanno sequestrato 28mila confezioni di noti profumi contraffatti.

A cura di Valerio Papadia

Profumi quasi del tutto somiglianti agli originali, anche nel packaging, ma contraffatti e considerati pericolosi per la salute dei consumatori: blitz della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Napoli nell'hinterland Nord del capoluogo campano che ha portato al sequestro di 28mila confezioni di profumi contraffatti dei più noti marchi nazionali e internazionali. Le Fiamme Gialle hanno scoperto vere e proprie boutique del falso allestite per la maggior parte in depositi nella provincia settentrionale di Napoli.

Un giro d'affari da oltre 3 milioni di euro: sei persone denunciate

L'operazione a contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale ha visto impiegati sul campo i finanzieri del gruppo di Frattamaggiore che, oltre a sequestrare l'ingente quantitativo di profumi contraffatti – per la precisione 28.027 articoli – hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria sei persone – due di nazionalità egiziana e quattro di nazionalità italiana – per l'ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

La merce, già pronta per essere commercializzata sul mercato nero, soprattutto in vista dei regali per il prossimo Natale (manca infatti soltanto poco più di un mese alle festività natalizie), secondo gli inquirenti avrebbe fruttato complessivamente una cifra che supera i 3 milioni di euro.