A Napoli distributori di merendine anche nelle scuole, il Comune sospende la gara L’assessore alla Scuola Maura Striano a Fanpage.it: “È solo per il personale, non per gli studenti. In ogni caso la procedura è sospesa, va perfezionata”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Distributori automatici di snack, merendine e bibite anche nelle scuole del Comune di Napoli, come asili nido, scuole dell'infanzia, ma anche i plessi delle scuole primarie statali di proprietà del Comune. Lo prevede la gara pubblicata da Palazzo San Giacomo con la determina determina del 18 maggio 2023, "per l’affidamento in concessione degli spazi idonei all'installazione di distributori automatici di bevande e snack da collocarsi nelle sedi degli uffici del Comune di Napoli e nelle scuole di pertinenza comunale, aventi la disponibilità di locali idonei, per la durata di anni 5, utilizzando quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa".

Di cosa si tratta? Del servizio di "distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale mediante installazione e gestione di distributori automatici", viene precisato. Il vecchio affidamento quinquennale del 2016, infatti, è scaduto e si deve indire una nuova gara, per "garantire ai dipendenti del Comune di Napoli il servizio di distribuzione automatica di cibi e bevande all’interno degli uffici comunali". L'importo complessivo della concessione di 5 anni è di 1,1 milioni di euro, cioè 220mila euro all'anno, che, "sulla base del valore annuo stimato e tenuto conto del numero di distributori attualmente installati la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale un canone di concessione minimo annuale pari ad 87.500 euro".

Striano: "Gara sospesa, va perfezionata"

Alcuni genitori hanno però sollevato perplessità sulla scelta di installare le macchinette di merendine anche nelle scuole, dove per gli studenti c'è la refezione scolastica. Dove saranno installate le macchinette e chi vigilerà che non vengano utilizzate anche dagli studenti? Contattata da Fanpage.it, l'assessore alla Istruzione, Maura Striano, ha chiarito che questa possibilità non sarà ammessa: i distributori saranno installati "negli uffici in prima istanza e per il personale. Ma non sono finalizzati all'utenza della scuole comunali. In ogni caso – ha precisato la responsabile della scuola della giunta Manfredi – la procedura è sospesa".

Dove saranno installati i distributori

Nella determina si legge che "il luogo di installazione dei distributori all’interno delle sedi del Comune e nelle scuole di pertinenza comunale – è specificato in determina – verrà concordato con il responsabile dell’ufficio e con il dirigente scolastico ove dovrà insistere lo stesso, i quali si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento dei distributori in diversa o in diverso luogo della medesima sede, senza onere alcuno a carico del Comune. Gli uffici potranno richiedere l’inserimento di prodotti freschi, ossia con scadenze brevi, quali ad esempio panini, tramezzini, ecc. Tali prodotti dovranno poter essere inseriti nel distributore del fresco".