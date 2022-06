Napoli, decine di pesci si riversano sulla riva: i bagnanti li ributtano in mare per non farli morire Il curioso fenomeno è stato immortalato in un video, pubblicato sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto verifiche.

A cura di Valerio Papadia

Curioso il fenomeno a cui hanno assistito oggi, venerdì 17 giugno, alcuni bagnanti che si trovavano in spiaggia a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli: improvvisamente, sulla riva si sono riversati decine e decine di pesci, verosimilmente delle sarde. Oltre ad attirare, in un lampo, numerosi gabbiani, che si sono appostati sugli scogli ingolositi da un pasto facile, il fenomeno ha messo a rischio la vita stessa dei pesci, rimasti bloccati sulla battigia e incapaci di ritornare in acqua. Sono stati i passanti a ributtare i pesci in mare nel tentativo di salvarli.

La vicenda è stata denunciata sui social network da alcuni video postati su TikTok, che mostrano la moltitudine di pesci dibattersi sul bagnasciuga e i bagnanti che li raccolgono e li ributtano in acqua. La vicenda è stata ripresa anche dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato quanto accaduto sulla spiaggia di San Giovanni a Teduccio: "Si sarebbe verificato una strano fenomeno secondo alcune segnalazioni inviate dai cittadini. Ci sarebbe stata una moria di sarde che si sono riversate a branchi sulla battigia della spiaggia richiamando un gran numero di gabbiani" scrive Borrelli. "Abbiamo allertato Arpac su quanto ci è stato segnalato. Innanzitutto bisogna verificare con attenzione l'accaduto e la contestualizzazione e poi, nel caso, capire se ci sia qualche fattore legato all’inquinamento o se si tratti di un fenomeno legato alle temperature al di sopra delle medie stagionali. Attendiamo riscontri" conclude il consigliere regionale.