Napoli-Cremonese, il pallone finisce sugli spalti: 16enne lo prende e non vuole restituirlo, rischia il Daspo Il ragazzino, 16 anni, si è impossessato del pallone e si è rifiutato di restituirlo agli steward: nei suoi confronti, i poliziotti hanno avviato la procedura per l’emissione del Daspo.

A cura di Valerio Papadia

Ha visto il pallone arrivare nella porzione di spalti nella quale si trovava e così l'ha preso e si è rifiutato di restituirlo agli steward: per questo, un ragazzino di 16 anni rischia il Daspo. Nella serata di ieri, durante il match di Coppa Italia che si è disputato allo stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli e la Cremonese (perso dalla squadra partenopea ai calci di rigore) gli agenti del commissariato San Paolo della Polizia di Stato hanno effettuato i soliti controlli per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Proprio durante le operazioni, i poliziotti hanno denunciato il 16enne e hanno avviato la procedura finalizzata all'emissione del Daspo, ovvero l'interdizione temporanea dalle manifestazioni sportive. Il 16enne si trovava nei Distinti Inferiori e, quando ha visto il pallone, scagliato da uno dei giocatori in campo, arrivare vicino a lui, lo ha afferrato e si è rifiutato di restituirlo agli steward.

Durante le operazioni, i poliziotti hanno denunciato anche un uomo di 29 anni, il quale ha aggredito uno steward che lo aveva fermato all'uscita della Curva A poiché aveva oltrepassato il tornello accodandosi alla persona davanti a lui; inoltre, sette persone sono state sanzionate sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente.

Sanzioni anche ai parcheggiatori abusivi

Non sono mancati, poi, anche i controlli all'esterno dell'impianto sportivo finalizzati alla repressione del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia. I poliziotti hanno sanzionato sette persone, sorprese a svolgere l'attività di parcheggiatori abusivi; inoltre, sono state rimosse 86 vetture in sosta vietata.