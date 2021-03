All'inizio dell'anno scolastico, per consentire a tutti di tornare a scuola, alcuni studenti costruirono con le loro mani i banchi necessari affinché tutti potessero mantenere, nelle classi, il distanziamento imposto dalle norme anti-Covid. E così, i ragazzi dell'istituto Casanova di Napoli sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha conferito loro una targa per le azioni collettive messe in campo durante l'emergenza sanitaria. Come detto all'inizio dell'anno scolastico, su iniziativa della dirigente scolastica, gli studenti del corso di arredi e forniture d'interni hanno realizzato dei banchi monoposto nel laboratorio della scuola, utilizzando vecchi banchi ancora in buone condizioni. Tutti costruiti dagli studenti, fatta eccezione per le parti in ferro, per le quali è stato necessario l'intervento di un fabbro: per questo, per il loro spirito di altruismo, il Presidente Mattarella ha deciso di premiarli.

Tra i premiati campani c'è anche la 18enne Giulia Muscariello, una ragazza di Cava de' Tirreni che, nel luglio del 2020, ha perso una gamba per salvare la sua migliore amica da un'incidente stradale. Le due ragazze si trovavano a Nocera Superiore, nella provincia di Salerno: di ritorno da una festa, stavano attendendo i rispettivi genitori sedute su un muretto, quando un'automobile piombò su di loro. Giulia riuscì a spingere via l'amica, ma purtroppo venne centrata dall'auto impazzita: trasportata in ospedale, le venne amputata la gamba sinistra a causa delle gravi ferite riportate. Il riconoscimento a Giulia Muscariello era già stato anticipato dal sindaco di Nocera Inferiore.