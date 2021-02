Fine settimana di assembramenti, quello in corso, a Napoli: tra la serata di venerdì e la giornata di ieri, sabato 7 gennaio, in città si è assistito a scene di caos nei luoghi maggiormente frequentati dalla città, dal Lungomare alla zona collinare. Sono stati numerosi, però, i controlli anti-Covid operati fino ad ora dalle forze dell'ordine, tra venerdì e sabato, nei luoghi della movida di Napoli: in totale, sono state 124 le persone multate perché contravvenivano alle disposizioni anti-Covid, mentre 9 sono stati i locali chiusi temporaneamente.

Nella fattispecie, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, tra il Vomero e Capodimonte, quartieri collinari della città, hanno sottoposto a controllo 150 persone e 68 veicoli in poche ore: 27 le persone multate per violazioni alle norme anti-contagio, perché sorprese per strada senza mascherina oppure oltre l'orario consentito dal coprifuoco. Tra Scampia e Secondigliano, periferia settentrionale del capoluogo campano, i militari dell'Arma invece hanno multato 47 persone in violazione alle norme anti-Covid, perché sorprese in strada senza mascherina, oltre l'orario consentito oppure senza valido motivo. In totale, sono stati sei i locali chiusi dai carabinieri, per 5 giorni, perché non rispettavano la normativa anti-contagio.

La Polizia di Stato, invece, tra venerdì sera e sabato, ha sanzionato complessivamente 50 persone. A Chiaia, nella zona dei cosiddetti baretti, sono state 159 le persone controllate e 11 quelle multate perché senza mascherina. Nella zona del centro storico della città, invece, i poliziotti hanno sottoposto a controllo 325 persone: 39 di queste sono state multate per inottemperanza alle norme anti-Covid. La Polizia di Stato, inoltre, ha chiuso temporaneamente tre locali.