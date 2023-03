Napoli, consiglio comunale blindato: i giornalisti potranno entrare solo se autorizzati Anche consiglieri, assessori e presidenti di Municipalità dovranno motivare l’ingresso nella sede del Consiglio Comunale. Le nuove regole dal 1 marzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il Consiglio comunale di Napoli si blinda. Si entrerà solo se autorizzati e per validi motivi, nessuno escluso, eccetto il personale dipendente, sindaco e assessori. Anche i politici, come i presidenti, gli assessori e i consiglieri municipali, oltre a dipendenti, funzionari e dirigenti di altri servizi comunali, dovranno giustificare la visita.

Regole ferree anche per i giornalisti, che dovranno richiedere obbligatoriamente l’autorizzazione e gli accrediti al Servizio Ufficio Stampa del Consiglio comunale, anche per seguire i lavori quotidiani delle commissioni consiliari. Un addetto dell'ufficio stampa, è stato spiegato a Fanpage.it, scenderà a prelevare il giornalista per accompagnarlo nella sala della commissione.

Nuove regole da marzo: stop ai non autorizzati

Nel palazzo della città, quindi, si potrà entrare solo se autorizzati, anche se si tratta di persone note. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1 marzo 2023, comunicate in una nota alla direzione della Napoli Servizi – che gestisce il servizio di guardiania nella sede consiliare di via Verdi 35 -al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri e all'ufficio stampa, con ad oggetto “Attività di reception della sede del Consiglio comunale di Via Verdi”. Insomma, il palazzo del Comune, casa di tutti i cittadini, si chiude, per motivi di sicurezza. Il dispositivo sarebbe stato adottato a seguito dell'ingresso di alcune persone non autorizzate avvenuto negli scorsi giorni.

La nota alla Napoli Servizi rientra tra “le attività che il Comune di Napoli può richiedere al personale incaricato, in base alle diverse esigenze degli immobili”. Il provvedimento viene giustificato “al fine di garantire il corretto e continuo svolgimento della centrale attività istituzionale della scrivente Area e del Consiglio comunale, si ritiene necessario specificare alcune modalità operative del servizio di reception da osservare puntualmente presso questa sede di Via Verdi 35”.

Ma cosa prevedono le nuove regole?