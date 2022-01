Napoli, clienti in palestra senza super green pass: multata attività in via de Mille Multata dalla Polizia Locale una palestra di via dei Mille perché non controllava i pass anti-Covid19 ai suoi clienti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine d’archivio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In palestra senza il super green pass obbligatorio anti-Covid19. Multata un'attività in via dei Mille a Napoli perché non faceva i controlli ai propri clienti. L'episodio è accaduto nell'ultimo weekend. A sanzionare il titolare gli agenti della Municipale che hanno eseguito 112 controlli per la normativa anti covid, sia all’interno sia all’esterno delle attività commerciali, elevando in totale 25 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina. In via dei Mille, per non aver controllato la regolarità del Green Pass dei propri clienti, veniva sanzionata una palestra al cui interno venivano sorpresi ad allenarsi soggetti sprovvisti del documento rafforzato.

Nelle zone maggiormente frequentate dai giovani sono stati monitorati tra il Centro Storico e Vomero i locali pubblici e i distributori automatici per evitare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche ai minori, verbalizzando due locali in calata Trinità Maggiore e in via dei carrozzieri a Monteoliveto perché sorpresi a somministrare alcolici a minori. Entrambe le attività, nello specifico quest’ultimo già controllato e verbalizzato negli anni passati, saranno segnalati alla Questura di Napoli per l' eventuale emissione di provvedimenti di sospensione come avvenuto nei giorni scorsi per un altro locale del Centro Storico deferito dagli agenti della Municipale. Infine sono stato affidati ai genitori i 4 minori sorpresi a bere nei locali.

La Polizia Locale di Napoli nell'ambito delle attività dell'attività predisposte per il fine settimana ha svolto numerosi interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. In Città nei luoghi di maggiore attrazione per i turisti e per i cittadini sono stati effettuati 47 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie con particolare riferimento alla occupazione non autorizzata di spazi pubblici, elevando 43 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati eseguiti numerosi controlli a seguito dei quali sono stati elevati 133 verbali, 2 sequestri e 2 fermi amministrativi, rimossi 33 veicoli con i carri gru, sanzionati ed allontanati 4 parcheggiatori abusivi.