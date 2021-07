Covid Napoli, chiuso il centro vaccinale Eav a Porta Nolana per lavoratori dei trasporti e tassisti Chiude i battenti dopo due mesi e mezzo di attività il centro vaccinale anti-Covid19 dell’Eav a Porta Nolana, dedicato alle somministrazioni dei lavoratori dei trasporti pubblici e privati e dei tassisti. Aveva aperto il 3 maggio scorso, realizzato dall’Eav in collaborazione con la Regione Campania. Ha completato le vaccinazioni.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiude i battenti dopo due mesi e mezzo di attività il centro vaccinale anti-Covid19 dell'Eav a Porta Nolana, dedicato alle somministrazioni dei lavoratori dei trasporti pubblici e privati e dei tassisti. Ha inoculato oltre 10mila dosi di vaccino. Aveva aperto il 3 maggio scorso, realizzato dall'Eav, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, presieduta da Umberto De Gregorio, in collaborazione con l'Ente di Palazzo Santa Lucia. L'hub aveva cominciato a vaccinare i lavoratori over 50 anni, poi quelli al di sotto dei 50anni che all'epoca non avevano ancora ricevuto alcuna somministrazione.

Dopo essere partiti con i dipendenti dell'Eav, la possibilità era stata aperta ai lavoratori di tutte le società di trasporto pubblico della Campania, come l'Anm, poi ai lavoratori dei trasporti privati, e quindi anche ai tassisti aderenti alle cooperative radio taxi della Campania. Tra le aziende che ne hanno beneficiato anche CTP, SITA , TRENITALIA, RFI, GESAC, CAREMAR, SNAV, MEDMAR, AIR, CLP. Il centro ha chiuso i battenti ieri, 15 luglio 2021, dopo circa 2 mesi e mezzo di attività come detto. “Siamo felici – spiegano i lavoratori – di aver fornito un servizio utile, importante e strategico nella lotta contro il Covid”. Proprio i lavoratori dei trasporti sono stati tra coloro in prima linea nell'affrontare la pandemia. I trasporti pubblici e i taxi, per quanto ridotti durante i mesi del Coronavirus a causa delle limitazioni agli spostamenti, infatti, non si sono mai fermati.

"EAV – spiega De Gregorio – è stata la prima la prima azienda in assoluto in Italia che ha attivato un proprio centro vaccinale aziendale e la prima azienda di trasporto “covid free”. Un ringraziamento particolare va ai volontari di EAV che ne hanno consentito la realizzazione. Per chiudere, si spera definitivamente, questo triste periodo di Pandemia e ricordare anche chi oggi non è più con noi, il nostro Cappellano Don Tonino Palmese celebrerà la Santa Messa lunedì 19 luglio alle ore 9:00 presso la Chiesa del Carmine in Piazza Mercato".

Hanno continuato a garantire il servizio accompagnando i passeggeri verso le loro destinazioni, a lavoro, a scuola e presso i centri vaccinali per le somministrazioni. Autisti e conducenti hanno rischiato in prima persona, continuando a lavorare anche durante i mesi duri del lockdown, quando si faticava a trovare mascherine e gel igienizzanti. In molti si sono ammalati di Covid e alcuni non ce l'hanno fatta e purtroppo sono morti. Da qui la necessità di vaccinarli prima di altre categorie.