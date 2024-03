Napoli, case in vendita e affitto nel 2024: i prezzi quartiere per quartiere del mercato immobiliare Il mercato Immobiliare a Napoli e provincia nel 2024 risente pesantemente della corsa a case vacanza e bed and breakfast: prezzi rincarati pr acquisti e affitti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il mercato immobiliare a Napoli è ancora nel pieno della bolla speculativa e il 2024 non farà eccezione. Anzi, probabilmente proprio quest'anno si sentirà ancora più forte la differenza tra i prezzi richiesti per affittare o comprare una casa a Napoli e le possibilità di chi all'ombra del Vesuvio ci abita e non riesce, evidentemente, a sostenere le proposte economiche di un centro storico partenopeo nel pieno della fase di gentrificazione e della speculazione dovuta alla massiccia ondata turistica.

L'ufficio studi delle agenzie immobiliari Tecnocasa è un importante punto di riferimento per capire dove va il mercato immobiliare a Napoli e in provincia. I prezzi degli immobili qui sono cresciuti del 19% nei primi sei mesi del 2023. Quartieri come Posillipo, Chiaia, San Ferdinando e la Collina hanno registrato aumenti del 1%. Al contrario, il Centro Direzionale ha visto una diminuzione dell'18%.

Ovviamente la dinamica di mercato è che c'è forte domanda e bassa offerta, specialmente per proprietà adatte a casa vacanza o B&B. Gli investitori cercano immobili con un valore inferiore ai 100.000 euro che ormai sono pressoché tutti impegnati o invendibili. Le zone centrali come piazza Dante, via Montesanto e via Toledo hanno visto un aumento dei prezzi, con quotazioni che variano da 1500 a 2000 €/mq.

I giovani sotto i 36 anni sono inclini ad acquistare la prima casa, prevalentemente in zone periferiche, dove i prezzi sono più abbordabili (1500-1800 €/mq). E quando parliamo di affittare un monolocale o un bilocale a Napoli suona la musichetta di "Mission Impossible": al Vomero il prezzo d'acquisto è lievitato del 7% nello scorso anno. E affittare casa per due significa preparasi a sborsare dagli 800 ai 1.000 euro. La domanda di affitti è elevata, ma l'offerta è bassa anche qui a causa della prevalenza di locazioni brevi e turistiche. I canoni di locazione per i box auto sono compresi tra 200 e 300 euro al mese. Per le tipologie più signorili caratterizzate da soffitti alti e finiture in stile liberty, i prezzi variano tra 3-3.5000 €/mq e possono arrivare fino a 5000 €/mq. Nell'area adiacente alle vie principali, le quotazioni sono intorno a 4500-5000 €/mq. Il prezzo più caro è a Posillipo, zona via Petrarca-via Orazio: 6.000 euro al metro quadrato.

Mercato Immobiliare a Napoli e Provincia 2024

Napoli Città

Centro: Prezzi da 1.250 €/mq per un immobile economico usato a Corso Meridionale fino a 3.600 €/mq per un immobile signorile nuovo in Corso Umberto – Zona Duomo.

Prezzi da 1.250 €/mq per un immobile economico usato a Corso Meridionale fino a 3.600 €/mq per un immobile signorile nuovo in Corso Umberto – Zona Duomo. Posillipo-Chiaia-San Ferdinando: Quotazioni fino a 5.100 €/mq per immobili signorili nuovi. Affitti monolocali circa 375 €/mese.

Quotazioni fino a 5.100 €/mq per immobili signorili nuovi. Affitti monolocali circa 375 €/mese. Flegrea-Fuorigrotta: Immobili signorili nuovi a Fuorigrotta – Augusto – Leopardi fino a 3.500 €/mq.

Immobili signorili nuovi a Fuorigrotta – Augusto – Leopardi fino a 3.500 €/mq. Vomero-Arenella: Immobili signorili usati in Vanvitelli-Scarlatti-Cilea fino a 5.000 €/mq.

Napoli Provincia

Acerra: Prezzi da 450 €/mq per un immobile economico usato fino a 1.350 €/mq per un immobile signorile nuovo a Corso Vittorio Emanuele Centro.

Prezzi da 450 €/mq per un immobile economico usato fino a 1.350 €/mq per un immobile signorile nuovo a Corso Vittorio Emanuele Centro. Afragola: Prezzi da 900 €/mq per un immobile economico usato fino a 2.200 €/mq per un immobile signorile nuovo.

Prezzi da 900 €/mq per un immobile economico usato fino a 2.200 €/mq per un immobile signorile nuovo. Arzano: Immobili signorili usati nel centro di Arzano partono da 1.400 €/mq.

Immobili signorili usati nel centro di Arzano partono da 1.400 €/mq. Bacoli: Immobili signorili usati a Bacoli Centro partono da 2.200 €/mq.