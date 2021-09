Napoli-Cagliari, allo Stadio Maradona tornelli aperti 4 ore prima per evitare code e assembramenti I tornelli dello Stadio Maradona di Napoli aperti 4 ore prima della partita col Cagliari, prevista per domani alle 20.45, per agevolare i tifosi azzurri a raggiungere i propri posti assegnati, evitando code e assembramenti all’esterno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. In occasione del match con la squadra sarda, infatti, il Calcio Napoli ha invitato i supporters ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio a partire dalle 16.45.

A cura di Pierluigi Frattasi

I tornelli dello Stadio Maradona di Napoli aperti 4 ore prima della partita col Cagliari, in programma domani, 26 settembre 2021 alle ore 20.45, per agevolare i tifosi azzurri a raggiungere i propri posti assegnati, evitando code e assembramenti all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta. In occasione del match con la squadra sarda infatti, il Calcio Napoli ha invitato i supporters ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I cancelli saranno aperti a partire dalle ore 16.45 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.

I tifosi azzurri dovranno recarsi ai gate di accesso muniti di biglietto cartaceo, che indica anche il posto da occupare, il documento di riconoscimento in corso di validità e il QR-code relativo al green pass, obbligatorio, ossia la certificazione verde anti-Covid19. Sui biglietti ricevuti in Home Ticketing sono indicate anche le modalità di inserimento del tagliando nel lettore del tornello. Il Club Azzurro ha anche invitato i tifosi "a rispettare le attuali disposizioni in tema di prevenzione e riduzione del rischio di diffusione del virus Covid-19 all'interno dello Stadio Maradona.

"Si invitano i tifosi napoletani – conclude la nota – a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri, di prendere visione del regolamento d’uso dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, di lasciare libere le scale e tutte le altre vie di fuga ed a non utilizzare fumogeni, petardi e qualsiasi altro materiale pirotecnico. Si ricorda, infine, che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso, nonché della certificazione verde Covid-19 ( Green Pass ) di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021".