video suggerito

Napoli, cadavere di un uomo trovato sulla strada Domitiana: sul posto la Polizia Scientifica Il cadavere di un uomo trovato sulla strada Domitiana nella notte. Sul posto la Polizia Scientifica. Disagi alla circolazione, corsia riaperta alle 9,30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa notte lungo la strada SS7 Quater, meglio conosciuta come la Domitiana, nel territorio di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'uomo, ben vestito, di circa 40 anni, sembrerebbe italiano, era adagiato a margine della strada, riverso su un fianco e immerso in una pozza di sangue. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato, che indaga su quanto avvenuto. Poco dopo è sopraggiunta anche la Polizia Scientifica, per acquisire i rilievi del caso.

Il ritrovamento è avvenuto sulla strada statale 7 quater “Via Domiziana” in direzione Napoli all'altezza del km 47,600. Anas ha comunicato che per consentire i rilievi delle Forze dell’Ordine, è stata provvisoriamente chiusa la corsia di marcia, consentendo il transito su quella di sorpasso. La corsia è stata poi riaperta attorno alle ore 9,30.

Si indaga sulle cause della morte

Non sono chiare le cause del decesso né è certo che il decesso possa essere avvenuto a seguito di un investimento. Secondo le prime informazioni, non sono state trovate tracce di trascinamento. Il guardrail era pulito e non ci sarebbe stato terreno sui vestiti.

Leggi anche Droga e telefonini ai detenuti in carcere, vasta operazione della Polizia in corso a Napoli

A segnalare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che scrive:

Stanotte il 118 di pozzuoli (auto) e varcaturo (India) sono stati allertati per “persona a terra” sulla ss7quater, 100 mt dopo l’uscita di Varcaturo in direzione pozzuoli, all’arrivo dei sanitari sul posto si rinviene un corpo senza vita di un uomo sulla 40ina in una pozza di sangue al margine della carreggiata, su di lui non ci sono segni di trascinamento, la polizia scientifica indaga per capire le cause del decesso, ma soprattutto perché l’uomo percorreva l’asse viario a piedi di notte.