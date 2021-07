in foto: Un Pride di qualche anno fa per le strade di Napoli.

Centro storico blindato alle auto oggi per il Gay Pride di Napoli che si terrà in piazza Dante a partire dalle ore 15 e fino alle 21,30. Dopo le manifestazioni e i cortei di Roma e Milano della settimana scorsa a sostegno dei diritti Lgbt+ e per l’approvazione immediata del Ddl Zan in Senato, che hanno visto scendere in strada migliaia di persone e studenti, anche Napoli si prepara a tingersi di arcobaleno. Nel capoluogo campano il Pride è giunto ormai alla 25esima edizione, dal primo evento nazionale che si tenne 1996. Anche lo slogan richiama quello di 25 anni fa, "Jesce Jesce Sole", invece di "Jesce Sole".

Arisa madrina del Pride

Tanti gli ospiti attesi per l’evento, organizzato tra gli altri da Antinoo Arcigay Napoli, Alfi Le Maree Napoli, Associazione Trans Napoli con il supporto di Famiglie Arcobaleno, Agedo, Pride Vesuvio Rainbow e Pochos Napoli. In piazza ci sarà anche il parlamentare Pd Alessandro Zan, relatore dell’omonimo disegno di legge.

Tra gli artisti attesi c’è la cantante Arisa, che sarà la madrina del Pride, condotto da Francesco Mastandrea e Barbara Petrillo. Ma anche tanti altri ospiti, come Vladimir Luxuria, Paola Turci, Pamela Prati, Vincenzo De Lucia, Anna Capasso, Maria Mazza, Francesca Pascale, Franco Ricciardi, Emiliana Cantone, Gianluca Capozzi, Tony King, Veronica Simioli. Attesi anche i candidati a sindaco alle prossime amministrative di Napoli tra settembre e ottobre. Il sindaco Luigi De Magistris parlerà dal palco, affiancato dall’assessora alle Pari Opportunità, Francesca Menna.

Il piano traffico

Per consentire il regolare svolgimento della festa che vista la vigente situazione pandemica, sarà svolto nella forma di presidio statico a piazza Dante, dalle ore 15 alle 21,30, è stato istituito il divieto di transito per i veicoli in: