in foto: L’automobile finita contro gli chalet di Mergellina.

Violento incidente nella notte nella zona degli chalet di Mergellina: un'automobile è finita fuori strada, terminando la sua corsa contro gli chalet di Ciro a Mergellina e lo chalet Malia. Come apprende Fanpage.it, due persone sono finite in ospedale in codice rosso: si tratta di un uomo ed una donna che erano a bordo della vettura. Ancora ignote le cause dell'incidente, avvenuto poco dopo l'una di notte, in pieno coprifuoco. Forze dell'ordine sul posto per coordinare i soccorsi e per effettuare i rilievi. I danni maggiori, ad una prima visione, sembrerebbero quelli riportati dalle fioriere esterna. Distrutta invece la vettura nell'impatto.

La strada era in quel momento praticamente deserta sia per il coprifuoco (in vigore dalle 22 alle 5 del mattino seguente come ormai da settimane in tutta Italia) sia per il lockdown, con i locali di conseguenza chiusi al pubblico. Non risultano coinvolte altre vetture al di fuori di quella che è finita fuori strada. A quanto apprende Fanpage.it, l'automobile stava percorrendo la strada degli chalet di Mergellina, quando improvvisamente la persona alla guida ha perso il controllo, finendo fuori strada, urtando prima le fioriere davanti allo Chalet di Ciro a Mergellina e poi sul retro dello Chalet Malia. Ad avere la peggio è stato il passeggero, che ha riportato le ferite più gravi. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale in codice rosso, ed affidati alle cure dei sanitari. Forze dell'ordine sul posto per coordinare le indagini e cercare di ricostruire l'esatta dinamica che ha portato al violento incidente.