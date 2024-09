video suggerito

Napoli, arrestato due volte in 24 ore: ai domiciliari per stalking, evade e minaccia la moglie I carabinieri hanno arrestato un 47enne di Chiaia: già finito in manette due giorni fa per aver perseguitato la moglie, è evaso e ha nuovamente minacciato di morte la donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

È finito in manette due volte, nel giro di appena 24 ore, il 47enne di Chiaia che due giorni fa aveva minacciato la ex moglie davanti ai figli piccoli: l'uomo, sottoposto ai domiciliari dopo quell'episodio, è evaso dall'abitazione, ha cercato la donna e l'ha minacciata di nuovo. Questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere.

Il primo arresto risale a giovedì 12 settembre, due giorni fa, quando la donna si è rivolta ai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli per chiedere aiuto: ha raccontato che l'ex marito, da cui si era di recente separata, si era presentato davanti alla scuola dei bambini e l'aveva insultata e minacciata davanti ai ragazzini. Come dimostrazione aveva portato anche una fotografia: l'aveva scattata velocemente prima che l'uomo riuscisse ad allontanarsi. Secondo la donna non si era trattato del primo episodio: la persecuzione, anche con pedinamenti, sarebbe cominciata quando lei aveva deciso di interrompere la relazione. Il 47enne era stato rintracciato, arrestato in differita e sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

In casa, però, ci è rimasto poco. Ieri mattina è evaso e si è messo alla ricerca della moglie. L'ha trovata poco distante da casa e, ancora una volta, l'ha minacciata di morte ed è scappato. I carabinieri della compagnia Centro, allertati dal 112, si sono messi sulle sue tracce e l'hanno individuato poco dopo in una strada dei Quartieri Spagnoli; nuovo arresto, ma per lui è stato disposto il carcere.