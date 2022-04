Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, apre il nuovo garage multipiano della Stazione Centrale a piazza Garibaldi: abbonamenti e sconti Pronto il nuovo parcheggio multipiano Parkin’ Station della Stazione di Napoli Centrale, a piazza Garibaldi. Inaugurazione nei prossimi giorni.

A cura di Pierluigi Frattasi

È pronto il nuovo parcheggio multipiano della Stazione di Napoli Centrale, a piazza Garibaldi. Si tratta del parcheggio Parkin’ Station, gestito da Grandi Stazioni Rail, realizzato sul fianco nord della stazione ferroviaria nelle aree occupate da un fabbricato denominato ex OCA. Ci sono voluti 6 anni per terminare i lavori, costati circa 11 milioni di euro, dopo il bando del 2016. Il nuovo parcheggio sarà al servizio di tutti, disponibile sia per i viaggiatori e gli abituali frequentatori della stazione centrale, magari per scambiare con le linee metropolitane, che per i residenti. Sarà aperto dalle 5 del mattino all’una – ma è possibile ovviamente lasciare l'auto o la moto anche di notte – prevede, inoltre, la possibilità sia di tariffe giornaliere che di abbonamenti mensili, con particolari sconti per chi ha anche un abbonamento ferroviario. È consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso.

Le tariffe del parcheggio Parkin’ Station di Napoli Centrale

Il parcheggio Parkin’ Station va ad arricchire l'offerta per la sosta in una delle zone nevralgiche della città e sarà inaugurato nei prossimi giorni e nella conferenza di presentazione saranno illustrati tutti i dettagli e le tariffe. La locandina attualmente prevede una tariffa per la sosta oraria per ogni ora o frazione di 2,5 euro, 22 euro per la giornaliera, 1 euro all’ora per la moto, 8 euro per la giornaliera, 2 euro per la notturna (dall’1,00 alle 5,00). Previsto anche l’abbonamento auto mensile a 150 euro, che scende a 120 euro se si possiede anche un abbonamento ferroviario. Si tratta di una ulteriore offerta di posti auto e moto per la sosta nella zona della stazione, porta di accesso della città per milioni di persone ogni anno.