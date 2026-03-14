Napoli, allo stadio l’abbraccio a Patrizia e Antonio, i genitori del piccolo Domenico Caliendo morto dopo il trapianto

Un lungo applauso dello stadio "Diego Armando Maradona" di Fuorigrotta ha accompagnato l’ingresso in campo di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e 4 mesi morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore non riuscito.

La coppia è stata invitata dal Napoli dal presidente Aurelio de Laurentiis in occasione della partita di Serie A contro il Lecce, anticipo del sabato sera. La presenza dei genitori a bordocampo ha rappresentato un momento di forte partecipazione da parte del pubblico presente nell'impianto di Fuorigrotta. Mamma Patrizia ha parlato ai tifosi presenti: «Quando mi hanno detto che Domenico era morto, mi si è rotto il cuore, come il suo. Se sono qui al centro di questo stadio è grazie alla vostra vicinanza. Il dolore va trasformato in forza». La donna ha spiegato che la famiglia sta lavorando alla creazione di una fondazione per sostenere chi si troverà ad affrontare situazioni simili. «Lo dobbiamo a Domenico, che magari mi sta guardando e sarà orgoglioso di me. Ti amo piccolo mio, lo farò per sempre», ha aggiunto.

Il club azzurro aveva già espresso la propria vicinanza alla famiglia partecipando ai funerali del bambino con una delegazione composta dal calciatore Pasquale Mazzocchi e dal club manager Antonio Sinicropi. Prima della partita, tutta la squadra e lo stadio hanno nuovamente manifestato affetto e sostegno ai genitori del piccolo.