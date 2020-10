Una lunga coda, che si estende per qualche centinaio di metri, quella che si è osservata, nei giorni scorsi, al Frullone, alla periferia settentrionale di Napoli, una delle postazioni allestite dall'Asl per sottoporre a tampone Covid la cittadinanza. Negli ultimi giorni, causa aumento considerevole di contagi in Campania, è aumentata anche la richiesta di tamponi e, di conseguenza, il numero di napoletani che si sottopongono all'esame per individuare la presenza del Coronavirus. Al Frullone, però – postazione originariamente istituita questa estate, per sottoporre a tampone i residenti in Campania che ritornavano dall'estero – a differenza di quanto accade in altre postazioni, nelle quali il tampone viene effettuato in auto, i cittadini si ritrovano in fila, e come negli ultimi giorni non è raro di dover attendere anche alcune ore in piedi, o peggio, di ritrovarsi in un assembramento lungo anche centinaia di metri.

Covid, la situazione in Campania: ieri record di contagi

Nel frattempo, l'andamento epidemiologico in Campania, soprattutto nelle ultime settimana, preoccupa, alla luce della curva del contagio che continua a salire. Nelle ultime 24 ore, come reso noto nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale, sono stati 544 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania: mai cosi tanti da quando la pandemia è cominciata. Con l'aumento dei casi sono aumentate, giocoforza, anche le persone ricoverate negli ospedali campani a causa del Coronavirus. Alla luce di un incremento così considerevole dei nuovi casi, nella giornata di ieri la Regione Campania ha autorizzato ad effettuare i tamponi anche le strutture private.