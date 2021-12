Napoli 90esima per qualità della vita, Campania in fondo alla classifica del Sole 24 Ore La Campania in coda nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore: Benevento in posizione 86, Salerno 89, Napoli 90, Avellino 93 e Caserta 100.

A cura di Nico Falco

La città italiana dove si vive meglio è Trieste, che guadagna quattro posizioni, seguita da Milano (+10), Trento stabile al terzo posto come l'anno scorso e Aosta (+3). Per trovare qualche città campana, però bisogna scorrere e anche molto: Benevento è all'86esimo posto, Salerno all'89esimo, Napoli al 90esimo, Avellino al 93esimo e Caserta al 100esimo. E, in generale, non va bene per il Sud: nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita le città del Mezzogiorno restano stabili agli ultimi posti.

Qualità della vita, come viene stilata la classifica del Sole 24 Ore

La 32esima edizione dell'indagine è stata pubblicata oggi, 13 dicembre; le posizioni vengono scelte attraverso 90 indicatori statistici, su base provinciale, divisi in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, cultura e tempo libero e quello di demografia, società e salute.

Dalla classifica odierna si evince che tutte le province lombarde, ad eccezione di Sondrio, hanno riguadagnato posizioni rispetto allo scorso anno; nel 2020 aveva influito molto l'emergenza sanitaria, che aveva penalizzato particolarmente la Lombardia tra crollo del Pil pro capite in seguito a lockdown e l'alto numero di contagi e vittime. Milano ha fatto un balzo di ben 10 posizioni, tornando in vetta nelle vochi ricchezza e consumi e affari e lavoro ed è risultata prima sotto vari aspetti, tra cui prezzi delle case, retribuzione media annua, diffusione dei servizi bancari online e incidenza di imprese attive nell'e-commerce.

Leggi anche Allerta meteo a Napoli e Campania prorogata fino a domani 10 dicembre: vento e temporali

Qualità della vita, Napoli al 90esimo posto e Campania in coda

Benevento, pur perdendo 7 posti, si ferma all086esimo posto e risulta la prima tra le città campane della classifica. In miglioramento Salerno, che risale di quattro posizioni e si ferma all'89esimo posto. La città di Napoli, che pure ha guadagnato quattro posizioni, nella classifica di quest'anno si piazza al 90esimo posto. Il crollo più evidente l'ha avuto Avellino: è al 93esimo posto, ma rispetto alla classifica 2020 ha perso 9 posizioni. Chiude Caserta, la peggio classificata tra le province campane, che perde 6 posizioni e si piazza al 100esimo posto sui 107 complessivi (l'ultima è Crotone, che chiudeva l'elenco anche l'anno scorso).

Napoli penultima in Italia per ItaliaOggi e La Sapienza

Napoli aveva guadagnato una posizione in coda anche nella classifica stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza, anche quella sulla qualità della vita: si era piazzata penultima, al 106esimo posto, perdendo 3 posizioni rispetto all'edizione 2020. Peggio era andata soltanto Crotone, in coda anche in questa classifica, alla posizione 107.