Napoli, 18enne ferito da un proiettile nella notte ai Quartieri Spagnoli Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto: il 18enne, già noto alle forze dell’ordine, ha raccontato ai carabinieri di essere stato colpito in una strada non meglio precisata dei Quartieri Spagnoli. Ferito da un proiettile alla caviglia, ha riportato una frattura e una prognosi di 30 giorni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli: un giovane di 18 anni – C.G. le sue iniziali – già noto alle forze dell'ordine è stato ferito da un proiettile alla caviglia sinistra. Il giovane, intorno alle 3.30 di questa notte, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini con una ferita d'arma da fuoco: secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ferito da sconosciuti in una strada non meglio precisata dei Quartieri Spagnoli. Al 18enne è stata riscontrata la frattura della caviglia sinistra, causata dal proiettile, giudicata guaribile in 30 giorni: il giovane è ancora ricoverato nel nosocomio napoletano, nel reparto di Ortopedia, sotto osservazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Centro, che stanno cercando di determinare la dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara e di identificare i responsabili.

Soltanto qualche giorno fa, a Casoria, nella provincia di Napoli, un giovane di 23 anni è stato ferito con due colpi di pistola alle gambe: il ragazzo è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, nel capoluogo, con le ferite d'arma da fuoco, una delle quali gli ha provocato la frattura del femore. Agli agenti della Polizia di Stato, intervenuti nel nosocomio per raccogliere la sua testimonianza e avviare le indagini, il 23enne ha raccontato di essere stato avvicinato e aggredito da due sconosciuti mentre si trovava in via Giovanni Pascoli a Casoria, che lo hanno minacciato con una pistola di consegnargli l'orologio che portava al polso. Quando il giovane si è rifiutato, uno di loro gli ha sparato due colpi alle gambe.