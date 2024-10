video suggerito

"Napoletano pezzo di m…": la tifosa del Milan insulta, il giornalista la invita a Napoli

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un insulto in diretta televisiva, al termine di Milan-Napoli. E il giornalista che la invita a Napoli per ravvedersi. Finale movimentato quello nel quartiere di San Siro, all'esterno dello stadio Giuseppe Meazza. Protagonisti una giovane tifosa del Milan e i giornalisti Fabio Zizolfi, inviato in collegamento da Milano e Michele Chianese, giornalista di TeleCapri in collegamento da Napoli. Poco prima, gli Azzurri di Antonio Conte avevano espugnato il terreno rossonero con il più classico dei risultati: uno 0-2 firmato tutto nel primo tempo grazie alle reti di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia, che ha spinto il Milan a -11 dalla capolista Napoli.

Zizolfi, impegnato nelle consuete interviste di fine partita, ha incrociato così la giovane tifosa rossonera, per chiederle un parere sulla prestazione del Milan. Ma ha fatto solo in tempo a dire "è andata male, però diciamo che..", per essere poi interrotto da un "Napoletano pezzo di m…". Una frase che, visto il contesto, ha lasciato incredulo anche Zizolfi, che si è limitato a stemperare i toni: "Ecco, benissimo, va bene uguale. Allo stesso modo, l'importante è che sorridiamo.."

Dallo studio, però, è poi intervenuto Michele Chianese, che ha lanciato un appello: "Se possiamo rintracciare questa ragazza, questa tifosa del Milan, la invitiamo qui a Napoli, e le faremo trascorrere una grande giornata. Napoli è tante cose belle: è tanta roba, è poesia, è magia". La stessa giovane, ha poi "risposto" all'appello, commentando il video, rilanciato dagli stessi giornalisti, commentando:

Accetto volentieri l’invito perché non mi riferivo di certo alla bellezza della città ma bensì (presa dalla partita) richiamavo l’atteggiamento dei tifosi. Detto ciò colgo l’occasione per partecipare alla partita di ritorno Napoli-Milan.