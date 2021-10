Cade da un capannone e muore dopo un volo di 10 metri: tragedia sul lavoro a Polla Ancora un morto sul lavoro in Campania: un uomo di 71 anni è precipitato dal tetto di un capannone industriale dove stava lavorando. Il volo, di circa dieci metri, non gli ha lasciato scampo: è morto praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi: si tratta di una delle due vittime di oggi sul lavoro in Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora un incidente sul lavoro: a Polla, in provincia di Salerno, un operaio di 71 anni è morto dopo essere caduto dal tetto un capannone nella zona industriale della città. Fatale per l'uomo l'impatto con il suolo dopo un volo di circa dieci metri, che non gli ha lasciato scampo. La vittima era originaria di Sala Consilina, ed era impegnato in alcuni lavori di manutenzione su un capannone industriale. Non è chiaro cosa sia accaduto: improvvisamente, però, l'uomo sarebbe precipitato dal tetto del capannone schiantandosi al suolo restando ucciso.

Inutili i soccorsi, che sono giunti immediatamente sul posto: il personale medico-sanitario arrivato con le ambulanze ha potuto solo constatare il suo avvenuto decesso. Sul posto anche le forze dell'ordine, per coordinare le indagini: effettuati i rilievi sul posto ed ascoltati i testimoni della vicenda. Al momento nessuna pista è esclusa: nelle prossime ore potrebbe essere disposta anche l'autopsia sul corpo dell'uomo, per accertare le cause esatte del decesso. Indagano i carabinieri della stazione di Sala Consilina. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe un piccolo imprenditore del posto, che stava effettuando lavori di manutenzione sul tetto del capannone nella zona industriale di Polla. Si tratta del secondo decesso nella giornata di oggi in Campania: a Pozzuoli, un settantenne è rimasto ucciso in tarda mattinata dopo essere rimasto schiacciato dal proprio trattore mentre lavorava al suo terreno. Una mattanza, quella dei morti sul lavoro, che sembra non avere fine e curva di decessi che in questo 2021 pare anzi essere ulteriormente aumentata.