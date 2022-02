Muore di Covid a 33 anni dopo un parto prematuro: la neonata è in terapia intensiva Una donna di 33 anni è morta di Covid in ospedale a Napoli: incinta, ha messo al mondo prematuramente una neonata che ora a sua volta rischia la vita.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ennesima tragedia dovuta al Covid durante un parto: una donna di 33 anni di Napoli, non vaccinata e positiva al virus SARS-CoV-2, è morta dopo aver dato alla luce prematuramente la bimba, a sua volta ora in terapia intensiva ed i medici stanno facendo di tutto per salvarla. La vicenda riporta alla mente altre tremende vicende degli ultimi mesi, tutti riguardanti giovani donne, non vaccinate, che perdono la vita nel parto e mettendo a rischio anche la vita dei propri figli.

La donna, 33 anni, lascia un compagno ed un'altra figlia di 3 anni: i medici sperano di poter salvare almeno la neonata, nata di 33 settimane e di 1.800 grammi circa. Si trova ora nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) del Policlinico Federico II, lo stesso dove si trovava la madre che era finita a sua volta intubata dopo aver contratto il Covid nella sua forma più virulenta e non avendo copertura vaccinale. La piccola lotta tra la vita e la morte, e i medici non si sbilanciano sulla prognosi, che resta riservata.