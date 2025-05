Muore a 68 anni Lorenzo Balducelli, sindaco di Massa Lubrense

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli è morto all'età di 68 anni: lutto nel mondo della politica in costiera. Il cordoglio, questa mattina, è arrivato anche dal sindaco di Napoli e della Città Metropolitana partenopea Gaetano Manfredi, che in una nota ha fatto sapere: "A nome della Città Metropolitana di Napoli, desidero esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia, all'Amministrazione comunale e all'intera comunità di Massa Lubrense per la grave perdita del sindaco Lorenzo Balducelli. Esempio di dedizione al bene pubblico e di amore per il proprio territorio, la sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità che ha servito con orgoglio e passione".

Ma in tanti, in queste ore, hanno espresso il loro cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco Balducelli, il cui decesso è stato comunicato direttamente dall'ente comunale stesso: "Non batte più il suo cuore generoso. Ha fatto ritorno alla casa del Padre il nostro sindaco Lorenzo Balducelli". Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 8 maggio. Tra i suoi colleghi sindaci, oltre al già citato Manfredi, il cordoglio è stato unanime. Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, ha detto in una nota:

Sono profondamente addolorato per la scomparsa del sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli.

È stato per me un onore aver condiviso con lui un percorso amministrativo fatto di confronto, collaborazione e visione.

Insieme abbiamo affrontato momenti durissimi, come l’emergenza della pandemia, ma anche tracciato linee comuni per lo sviluppo dell’area sorrentina, lavorando fianco a fianco nel segno della condivisione istituzionale e dell’impegno per il bene delle nostre comunità.

Oggi perdiamo un uomo delle istituzioni, un collega leale e appassionato.

Ai suoi cari e a tutta la comunità di Massa Lubrense va il mio più sincero abbraccio e quello di tutta Sorrento.