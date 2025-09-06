Muore a 24 anni in un incidente dopo aver festeggiato il suo compleanno: lutto in Cilento

Francesco Comuniello aveva compiuto 24 anni a mezzanotte: è morto in un incidente mentre tornava a casa dopo aver festeggiato a mezzanotte con gli amici.

Lutto a Sassano, in provincia di Salerno: Francesco Rocco Comuniello, 24 anni, è morto in un incidente stradale dopo aver festeggiato il suo compleanno con gli amici. La sua auto, per cause ancora da chiarire, è finita contro un muro: troppo gravi le ferite riportate, per lui non c'è stato nulla da fare. L'impatto è avvenuto in località Silla: sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi del caso. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Incredulità e dolore, intanto, sui social.

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio, l'istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, che il giovane aveva frequentato. In una nota pubblicata sui social, si legge: