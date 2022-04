Municipalità Napoli senza assessori dopo 7 mesi, arriva il commissario: “Bando per assumerli” Il difensore civico Giuseppe Fortunato a Fanpage.it: “Sceglieremo i migliori entro 60 giorni. Non si può bloccare l’amministrazione per le liti tra partiti”

Intervista a Giuseppe Fortunato Difensore Civico della Regione Campania

A cura di Pierluigi Frattasi

“Le Municipalità di Napoli sono senza assessori da quasi 7 mesi ormai. Non si può bloccare la macchina amministrativa per le liti tra i partiti. Per questo, ho deciso di ricorrere ai poteri sostitutivi previsti dalla legge, nominando un commissario ad acta che decida al posto dei presidenti gli assessori delle giunte municipali. Il commissario Francesca Conte si è già insediato. Gli assessorini saranno scelti per merito, attraverso un bando pubblico, entro 60 giorni. Tutti potranno candidarsi”. Non ha dubbi l'avvocato Giuseppe Fortunato, difensore civico della Regione Campania, che ha deciso di sbloccare l'impasse istituzionale delle Municipalità che non riescono a nominare le giunte da ottobre, nominando attraverso decreto un commissario che lo faccia al posto loro.

In palio ci sono 40 posti da assessori e vice-presidenti delle dieci Municipalità. Incarichi istituzionali che formano l'esecutivo municipale – il cui mandato è legato a quello della consiliatura – ai quali sono corrisposti anche degli emolumenti: 2.043 euro al mese per il vice-presidente, 1.635 euro per l'assessorino per 12 mensilità, pari rispettivamente al 75% e al 60% dello stipendio del presidente che è di 2.725 euro lordi. Ai consiglieri municipali, invece, che, come il presidente, sono eletti, non nominati, vanno i gettoni di presenza da 46 euro lordi.

Avvocato Fortunato, perché si è arrivati alla nomina di un commissario per scegliere gli assessori?

È molto grave che in 7 mesi i presidenti di Municipalità non siano riusciti a nominare le giunte. Abbiamo letto le dichiarazioni pubbliche che dicono che la colpa sarebbe dei partiti che non si mettono d'accordo. Ma la responsabilità è dei presidenti. Avere una giunta è obbligatorio, è come se mancasse il governo. In questo caso non c'è nemmeno l'esecutivo precedente in prorogatio, perché vecchi assessori sono decaduti. Io la vedo dal punto di vista del cittadino e senza un esecutivo non si possono fare gli atti.

C'era un termine fissato dalla legge per nominare le giunte?

La normativa prevede che il primo atto sia quello di formare la giunta entro 30 giorno. Siamo oltre ogni limite. Anche nell'ultimo consiglio comunale da più parti è stata evidenziata una paralisi per motivi esterni alle istituzioni. Io avevo dato al sindaco e ai presidenti 15 giorni di tempo per le nomine. Ma anche questa data è sfumata. Per questo ho nominato il commissario ad acta.

Chi ha scelto?

L'avvocato Francesca Conte, professionista di comprovata esperienza, che ha già svolto il ruolo di commissario per risolvere il problema dell'assenza del difensore civico alla Città Metropolitana di Napoli. Anche in quel caso si voleva scegliere non per titoli, ma con la politica. Ci sono stati ricorsi, ma sono stati respinti e poi la sentenza ha precisato tutto quanto. Il commissario Conte è stata già stamattina a Palazzo San Giacomo e ha preso i poteri ed è stato avviato il procedimenti sostitutivo.

Quale sarà il criterio per scegliere gli assessori?

Meritocratico, non si metteranno cugini e amanti, ma persone adatte al ruolo. Ci sarà una job description, da cui deriveranno i criteri. Sarà fatto un avviso pubblico. Chiunque potrà presentare domanda, in base a requisiti indispensabili come la moralità, la professionalità e l'esperienza. Ci saranno i controlli antimafia, saranno osservati il rispetto delle quote di genere e altri criteri dettati dalla normativa come prevede la Costituzione. La pubblica amministrazione ha il dovere di prendere il meglio. Ognuno potrà presentare le osservazioni e verrà fatta la selezione. Il commissario raccoglierà osservazioni sui meriti, ci sarà un limite di tempo. Il provvedimento conclusivo arriverà entro 60 giorni. Il tutto nella massima trasparenza.

Lei immagina che ci saranno dei ricorsi? Non c'è il rischio che i presidenti non li accettino?

Il Consiglio di Stato in passato ha annullato anche le giunte regionali. La politica può fare le sue scelte, ma non può non scegliere. Il mandante è l'elettore. La sovranità appartiene al Popolo, non alla classe politica. Se non funzionano i servizi pubblici, bisogna intervenire.