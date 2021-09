Mugnano, scontro tra scooter e auto: Giuseppe Caianiello muore a 46 anni Il tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 23 settembre, a Mugnano, nella provincia di Napoli. La vittima si trovava in sella al suo scooter quando si è scontrato improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, con un’automobile: i soccorsi per il 46enne si sono rivelati purtroppo vani.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nella serata di ieri, giovedì 23 settembre, a Mugnano, nella provincia di Napoli: la vittima è Giuseppe Caianiello, un uomo del posto di 46 anni. L'incidente si è verificato in via Aldo Moro: stando a quanto si apprende, il 46enne si trovava in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica del sinistro stradale e per accertare eventuali responsabilità. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Giuseppe Caianiello, molto conosciuto in città.

Incidente in moto, morto a 40 anni lo chef Alfonso Porpora

Nella giornata di ieri, purtroppo, un altro tragico incidente ha spezzato una giovane vita: la vittima è Alfonso Porpora, chef 40enne. L'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta, che è stata centrata da un'automobile sulla statale Vesuviana, nel territorio di Gragnano, sempre nel Napoletano. Vani i soccorsi per il 40enne: lascia una moglie e un figlio piccolo. L'uomo, che viveva ad Agerola, era molto conosciuto in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina, ma anche nel Vesuviano, dal momento che lavorava al Leonessa Pastabar, al Cis di Nola. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Nocera Inferiore.