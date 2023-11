Muffa nell’impasto per il pane, sequestrati 115 chili in un panificio a Secondigliano Nello stesso panificio, inoltre, i carabinieri del Nas e del Nil hanno rilevato sporcizia nei locali e l’impiego di quattro lavoratori in nero. L’attività è stata sospesa.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Blitz dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) e del Nil (Nucleo ispettorato lavoro) di Napoli a Secondigliano, quartiere della periferia Nord del capoluogo campano: diverse le irregolarità che i militari dell'Arma hanno riscontrato in un panificio in via Limitone di Arzano. I carabinieri dei due nuclei specializzati, insieme a quelli della stazione di Secondigliano, hanno controllato il panificio, rinvenendo e sequestrando 115 chili di impasto utilizzato per il pane che è sono risultati essere pieni di muffa; inoltre, i militari hanno riscontrato anche gravi carenze igienico-sanitarie nei locali, che risultavano sporchi.

Nel panificio trovati anche 4 lavoratori in nero

Le irregolarità riscontrate dai carabinieri, però, non si sono limitate soltanto alla sfera igienico-sanitaria: è stata riscontrata, infatti, anche la presenza di 4 lavoratori in nero. I militari dell'Arma hanno dunque provveduto a sospendere l'intera attività, a comminare multe per un totale di 58mila euro e a denunciare i due titolari alla competente Autorità Giudiziaria.