Motonave da Capri urta contro la banchina nel porto di Sorrento: a bordo 18 persone Una motonave ha urtato contro i respingenti, danni all'imbarcazione e alla banchina, ma nessun ferito. Il traffico è stato smistato nel porto interno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Momenti di paura questa mattina nel porto di Sorrento, dopo che una motonave ha urtato contro i respingenti della banchina: tanto spavento ma nessun ferito a bordo, solo qualche danno all'imbarcazione e al pontile, con il traffico temporaneamente dirottato dal pontile esterno alle banchine interne del porto sorrentino. Interdetta la zona dell'incidente, con i militari della Guardia Costiera dell'Ufficio Marittimo di Sorrento che hanno provveduto al fermo immediato del mezzo e avviato i rilievi. Nessun ferito tra passeggeri ed equipaggio, che sono stati fatti sbarcare poco dopo.

Tutto è avvenuto nella mattinata di oggi: la motonave era arrivata da Capri con a bordo 18 persone, di cui 12 passeggeri e 6 persone dell'equipaggio. Al momento di ormeggiare, durante la manovra la motonave ha urtato con la prua i respingenti della banchina, creando danni sia all'imbarcazione stessa sia al pontile. Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera, che hanno provveduto a verificare lo stato di salute dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che fortunatamente era buono dal momento che non avevano riportato alcuna ferita. La motonave è stata sottoposta al fermo immediato, mentre il pontile è stato interdetto per motivi di sicurezza. Al momento sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dell'autorità marittima competente per verificare le cause che hanno portato all'incidente, ricostruire la dinamica ed accertare le responsabilità. Per evitare di creare problemi ai passeggeri, il traffico destinato al pontile esterno è stato temporaneamente dirottato verso le banchine interne al porto di Sorrento.