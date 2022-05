Moto sui tavolini del ristorante a Forcella, grave donna investita: indaga l’Antimafia L’Antimafia indaga sull’investimento della 41enne a Forcella, grave dopo che una motocicletta è piombata sui tavolini del ristorante “Cala la pasta”.

A cura di Nico Falco

Raffaele Del Gaudio di "Cala la pasta" e il senatore Sandro Ruotolo

La Direzione Distrettuale Antimafia sta coordinando le indagini (affidate alla Squadra Mobile) sull'episodio avvenuto la sera dello scorso 16 maggio a Forcella, nel centro di Napoli, quando una motocicletta è piombata sui tavolini del ristorante "Cala la pasta" investendo la compagna del titolare, ancora ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale Cardarelli, e uno dei turisti seduti a cenare, ricoverato all'Ospedale del Mare.

Episodio ancora tutto da chiarire, ma con risvolti a dir poco inquietanti: le forze dell'ordine al momento mantengono il massimo riserbo, ma Raffaele Del Gaudio, il proprietario del ristorante di via Tribunali, ha raccontato le fasi di quell'incidente e, soprattutto, quello che è successo dopo. Secondo il ragazzo dopo che la moto è finita sui tavolini le due persone in sella sono scappate a piedi, ma poco dopo sono arrivate una trentina di persone che hanno picchiato alcuni dei presenti e, nel recuperare la motocicletta, hanno minacciato di non raccontare nulla alla polizia e di non fare nomi.

Investita a Forcella, indaga l'Antimafia

Proprio questo particolare avrebbe portato al coinvolgimento della Direzione Distrettuale Antimafia: in sella alla motocicletta potrebbero esserci stati due esponenti di un clan di camorra del centro di Napoli, il che spiegherebbe il recupero del mezzo e l'intervento di numerose persone che avrebbero minacciato i presenti nonostante la donna fosse ancora a terra e in condizioni subito apparse gravi: la 41enne ha infatti riportato lesioni al fegato e alla milza, danni ai denti e la rotula rotta in tre punti. Proseguono, intanto, le ricerche della motocicletta: le forze dell'ordine hanno a lungo pattugliato la zona, ma il mezzo sarebbe sparito.