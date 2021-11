Mostra d’Oltremare vende un palazzo di via Manzoni a 650mila euro: è l’ex funivia di Posillipo In vendita a 650mila euro l’ex stazione della Funivia di Posillipo: edificio storico con vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Pozzuoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La stazione di Posillipo Alta dell’ex Funivia (Foto GoogleMaps)

La Mostra d’Oltremare mette in vendita un palazzo di tre piani in via Manzoni 310 a 650mila euro: è la stazione dell’ex Funivia di Posillipo, che collegava i Campi Flegrei alla parte alta della collina. Un edificio storico con vista panoramica mozzafiato sul Golfo di Pozzuoli. L’immobile in vendita (la stazione di Posillipo Alta) si trova, infatti, sul costone di Posillipo che dà su Nisida e Bagnoli, l’ex area industriale dismessa che oggi rientra nel Sin Bagnoli-Coroglio destinata alla bonifica e alla riqualificazione. La vecchia funivia non è più funzionante e col tempo l’edificio, vincolato dalla Soprintendenza, è stato abbandonato al degrado e oggetto anche di abusi edilizi.

Potrebbe diventare un albergo o un ristorante

Da qui anche il prezzo, piuttosto contenuto, della base d’asta di partenza, considerando che l'edificio dovrà essere sottoposto a un radicale intervento di ristrutturazione. La Mostra d’Oltremare, società con socio di maggioranza il Comune di Napoli, ha deciso di mettere sul mercato l’immobile perché ritenuto “non strategico per il proprio programma di sviluppo”. La Soprintendenza ha dato l’ok alla vendita nel 2014, con alcune prescrizioni “al fine di assicurare la conservazione, l’integrità del bene nonché di garantire il ripristino delle originarie caratteristiche architettoniche degli edifici”. Tra queste, il ripristino dello stato dei luoghi. Ma sarà la stessa Mostra ad abbattere gli abusi realizzati prima della stipula del contratto definitivo di compravendita.

Mentre la destinazione d’uso “dovrà essere compatibile con il carattere storico artistico dell’immobile”. Inoltre, “dovrà essere preservata l’accessibilità pubblica al bene, “nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”. Insomma, non è escluso che l’edificio possa essere trasformato magari in un albergo, un ristorante o una caffetteria con vista spettacolare, con la possibilità quindi anche per i cittadini di continuare a fruirne liberamente. La scorsa settimana scadeva il termine per presentare le offerte. Difficile che la Funivia possa essere ripristinata come mezzo di trasporto, considerando che l'altra stazione, che si trova a viale Kennedy, dove c'è la Mostra d'Oltremare, non è inclusa nel bando. La funivia di Posillipo fu inaugurata nel 1940. L'esercizio pubblico fu poi sospeso nel 1961. La stazione superiore, oggi sul mercato, fu affittata per un certo periodo come ristorante, chiuso poi negli anni '90.