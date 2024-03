video suggerito

La camicia ha il doppio fondo per rubare nei supermercati: portati via mille euro di liquori Due georgiani sono stati arrestati dai carabinieri in penisola Sorrentina: con una camicia modificata avevano rubato decine di bottiglie dai market della zona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Funzionava come una magia, nei suoi tre atti: la promessa, la svolta e il prestigio, come spiegava "The Prestige", il film di Christopher Nolan. Senza alcun pubblico da meravigliare, ma con uno scopo ben meno nobile: la bottiglia veniva infilata sotto il giubbino e scompariva chissà dove, per poi ricomparire qualche minuto dopo nei borsoni. Come ogni mago, però, anche i due uomini arrestati dai carabinieri in penisola Sorrentina, nel Napoletano, avevano un trucco: usavano una camicia con un doppio fondo, grazie alla quale hanno rubato liquori per circa mille euro. La coppia è stata portata nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa di giudizio.

I due, entrambi georgiani e incensurati, di 53 e 33 anni, sono stati intercettati dai carabinieri delle stazioni di Sorrento e di Massa Lubrense all'esterno di un supermercato, mentre riempivano alcuni borsoni con decine di bottiglie di liquori. Una "spesa" insolita, che ha portato i militari ad effettuare accertamenti. È emerso così che, per tutta quella merce, non c'era nessuno scontrino né altro che provasse la provenienza legale. I due sono stati perquisiti ed è stato scoperto il trucco: grazie a quella camicia opportunamente modificata, le bottiglie potevano essere nascoste senza troppi problemi e il "mago" poteva passare tranquillo davanti alle casse, perché, se anche gli fosse stato chiesto di aprire il giubbino, non ci sarebbe stato nessun tappo a tradirlo.

Le bottiglie sono state sequestrate dai militari, il valore complessivo si aggira sui mille euro; dopo le formalità di rito sono state restituite ai supermercati in cui erano state rubate. Per i due sono, invece, scattate le manette.