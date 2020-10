Lutto nel mondo del giornalismo napoletano: è morto il giornalista sportivo Rosario Mazzitelli; aveva 71 anni, è deceduto per le complicazioni insorte dopo essere stato contagiato dalla Covid-19. Nato a Portici (Napoli) nel 1949, nella sua carriera aveva per anni lavorato nell'ufficio stampa della Regione Campania, era stato corrispondente di Avvenire, attualmente era impegnato con l'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, di cui era il vicepresidente regionale, e da anni era l'addetto stampa Circolo Canottieri Napoli, dove ogni anno curava le Olimpiadi giallorosse; era anche tra i più stretti collaboratori di Paolo Trapanese, presidente della Federnuoto campana.

"L'ordine dei giornalisti della Campania – si legge in una nota – è vicino alla famiglia, agli amici, alla città di Portici, all'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli per la scomparsa del collega Rosario Mazzitelli. Assieme al Circolo Canottieri e all'Ussi, passata la tempesta Covid che ce li ha portati via . prosegue la nota – troveremo le forme giuste per ricordare Rosario Mazzitelli e Carlo Franco". Il presidente dell'Ordine, Ottavio Lucarelli, ha voluto ricordare l'amico e collega anche con un post sul proprio profilo privato Facebook: "Rosario – ha scritto – ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, la tua educazione, il tuo amore per la famiglia, gli amici, per Portici e la tua Canottieri. L’ultima telefonata pochi giorni fa. Un lutto per il giornalismo e il mondo dello sport".

Parole di vicinanza sono giunte anche dal Comune di Napoli. "L'amministrazione comunale – si legge in un comunicato – esprime il profondo cordoglio per la scomparsa del giornalista Rosario Mazzitelli ed è vicina alla famiglia, ai suoi colleghi dell'Unione stampa sportiva e al Circolo Canottieri Napoli di cui curava l'ufficio stampa".