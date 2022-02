Morto monsignor Vincenzo Mango. I funerali mercoledì nel Duomo di Napoli È morto ad 80 anni monsignor Vincenzo Mango, tra i punti di riferimento della Diocesi a Napoli. I funerali si terranno mercoledì 16 febbraio nel Duomo.

A cura di Redazione Napoli

È morto ad 80 anni monsignor Vincenzo Mango, per anni parroco di San Pietro Apostolo a San Pietro a Patierno, a Napoli nord. Nato nel 1941, era stato ordinato sacerdote nel 1966. Negli anni è diventato uno dei punti di riferimento per la Chiesa a Napoli ed ha ricoperto numerosi ruoli in Diocesi; ha guidato anche la parrocchia di Cappella Cangiani, al Rione Alto, ed ha assunto importanti incarichi ecclesiastici come quello di Direttore della Caritas Diocesana e Canonico del Capitolo Metropolitano. I funerali di don Enzo, così come amava farsi chiamare, si terranno mercoledì 16 febbraio nel Duomo di Napoli.

A comunicare della scomparsa del sacerdote è don Doriano De Luca, parroco della chiesa dell'Immacolata a Capodichino, con un post su Facebook: