Morto l’ispettore Luigi Salierno, lutto nei Vigili del Fuoco di Napoli. I funerali a Cardito É morto l’ispettore antincendi Luigi Salierno, lutto nei Vigili del Fuoco del Comando di Napoli. Oggi i funerali a Cardito.

A cura di Nico Falco

Lutto nel Corpo dei Vigili del Fuoco per la scomparsa di Luigi Salierno, ispettore antincendi e già caposquadra esperto, morto nella giornata di ieri per malattia nella sua casa di Cardito. I funerali si terranno oggi, domenica 9 aprile, alle ore 17 presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù, nel comune della provincia di Napoli.

Su Facebook e sui social il ricordo commosso di chi lo aveva conosciuto, sia nella vita privata sia per lavoro: in queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio affidati alle bacheche virtuali. Salierno, molto noto nell'ambiente dei Vigili del Fuoco, usava i canali social anche per informare sulle attività dei Vigili del Fuoco, aggiornando sugli interventi più complessi e con maggiore impatto sulla cittadinanza.