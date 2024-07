Morto il dottor Luigi Califano, primario al Policlinico e professore alla Federico II di Napoli

Lutto nel mondo della Medicina a Napoli: è morto il dottor Luigi Califano, primario al Policlinico e professore di Chirurgia Maxillo-Facciale all'Università Federico II. Califano, che era appunto un noto e stimato chirurgo maxillo-facciale, aveva 65 anni: da quanto si apprende, è morto improvvisamente questa notte, mentre si trovava sull'isola di Ischia. Nelle ultime elezioni, Luigi Califano era stato candidato al Rettorato della Federico II, sconfitto dall'attuale rettore Matteo Lorito; Califano era anche presidente della Società italiana di chirurgia maxillo-facciale.

Proprio il rettore Lorito, in una nota, ha espresso il cordoglio dell'intera Università Federico II per la morte dello stimato medico:

Con immenso dolore devo purtroppo comunicare la morte improvvisa del professore Luigi Califano. L'intero Ateneo si stringe intorno alla famiglia di Luigi. Siamo tutti allibiti e increduli per questa perdita enorme e incolmabile, non solo per la Federico II ma anche per la città, per la comunità scientifica. Sono alcuni anni che con Luigi ci vedevamo regolarmente e collaboravamo per il bene della nostra Università e della sua amatissima Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui è stato Presidente, con incontri sempre piacevoli